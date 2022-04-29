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Не бачать теми для переговорів: у Кремлі прокоментували евакуацію з “Азовсталі”

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Не бачать теми для переговорів: у Кремлі прокоментували евакуацію з “Азовсталі”

Associated Press

Речник Путіна вважає, що українські захисники Маріуполя повинні скласти зброю і здатися в полон.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на заяву українського президента Володимира Зеленського про те, що Київ готовий до невідкладних переговорів для евакуації людей з "Азовсталі" в окупованому Маріуполі.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

За його словами, Кремль не бачить теми для переговорів, оскільки президент РФ Володимир Путін раніше озвучив умови: цивільні особи можуть безперешкодно вийти із території “Азовсталі”, а військові повинні скласти зброю та здатися в полон, щоб зберегти життя.

 "Що може бути темою для переговорів у цьому випадку?" - підсумував Пєсков.

Під час зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем президент Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів для евакуації людей із "Азовсталі". 

Перед візитом до Києва Гутерреш провів переговори у Москві з Путіним, під час яких обговорювалася евакуація людей з “Азовсталі”. 

Нагадаємо, раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков спростував інформацію ООН про її спільну з Міжнародним комітетом Червоного Хреста участь в евакуації мирних жителів із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

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