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Не бачили жодного бійця ЗСУ: експерт розповів про тисячі знищених на дистанції росіян

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Не бачили жодного бійця ЗСУ: експерт розповів про тисячі знищених на дистанції росіян

Середні втрати росіян становили понад 800 осіб на день.

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула заявив, що українські військові ліквідували російське ударне угруповання на підходах до Вугледара на Донеччині.

Про це він сказав в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Притула каже, що це результат бою на великих дистанціях, а також шаблонних дій окупантів. За його словами, протягом останнього тиждн середні втрати росіян становили понад 800 осіб на день - близько 6 тис. осіб за тиждень.

"Це означає, що ці 6 тис. людей екіпіровані, їх навчали, годували, везли. Тобто це величезна кількість людей, яких десятки років виховували матері. І ось вони їх усіх пригнали під Вугледар, і вони померли там. До того ж більшість із них померли, навіть не побачивши жодного українського солдата. Вони їх просто не побачили, їх просто знищили на підходах до Вугледара", - каже Притула.

Нагадаємо, в ISW заявили, що провал під Вугледаром підірвав віру росіян у здатність розпочати новий великий наступ. Військові РФ готуються посилити свої атаки на сході України в найближчі кілька тижнів. Однак противник не має необхідних для початку широкомасштабної наступальної операції ресурсів. 

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Дата публікації
Перегляди
760
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