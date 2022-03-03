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Небагато лідерів можуть говорити з Путіним: Зеленський заявив про роль Ердогана у гарантіях безпеки Україні

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Небагато лідерів можуть говорити з Путіним: Зеленський заявив про роль Ердогана у гарантіях безпеки Україні

Президент України висловив сподівання, що Ердоган також буде впливати на процес узгодження гарантій безпеки для України.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган робить дуже багато кроків, аби у президента Росії Путіна було розуміння, що треба закінчувати війну.

Про це під час пресконференції 3 березня сказав президент України Володимир Зеленський.

"З президентом Ердоганом у нас потужні особисті відносини. Дуже добрі і теплі. Він допомагає, не лише питання у дронах. Є багато питань, в яких Ердоган допоміг Україні. Я йому дуже вдячний. Він на політичному рівні робить багато кроків, щоб у президента Росії було розуміння, що треба закінчити війну. Не так багато лідерів світу мають цю можливість. Багато хто хоче, але можливість таку мало хто має. Треба бути потужною і серйозною державою на все - геополітику і економіку світову. І Ердоган такий - він дуже міцний і він допомагає", - заявив Зеленський.

Президент України висловив сподівання, що Ердоган також буде впливати на процес узгодження гарантій безпеки для України.

"Він один із тих гарантів безпеки для України, і він точно їм буде у цьому колі країн, які мають запровадити гарантії безпеки для України, коли ми сядемо за стіл перемовин, я в це вірю, з президентом Росії, і саме ці гарантії безпеки має отримати Україна. Я вірю, він буде впливати на цей процес", - заявив президент України.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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