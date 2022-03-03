Небагато лідерів можуть говорити з Путіним: Зеленський заявив про роль Ердогана у гарантіях безпеки Україні

Президент України висловив сподівання, що Ердоган також буде впливати на процес узгодження гарантій безпеки для України.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган робить дуже багато кроків, аби у президента Росії Путіна було розуміння, що треба закінчувати війну.

Про це під час пресконференції 3 березня сказав президент України Володимир Зеленський.

"З президентом Ердоганом у нас потужні особисті відносини. Дуже добрі і теплі. Він допомагає, не лише питання у дронах. Є багато питань, в яких Ердоган допоміг Україні. Я йому дуже вдячний. Він на політичному рівні робить багато кроків, щоб у президента Росії було розуміння, що треба закінчити війну. Не так багато лідерів світу мають цю можливість. Багато хто хоче, але можливість таку мало хто має. Треба бути потужною і серйозною державою на все - геополітику і економіку світову. І Ердоган такий - він дуже міцний і він допомагає", - заявив Зеленський.

Президент України висловив сподівання, що Ердоган також буде впливати на процес узгодження гарантій безпеки для України.

"Він один із тих гарантів безпеки для України, і він точно їм буде у цьому колі країн, які мають запровадити гарантії безпеки для України, коли ми сядемо за стіл перемовин, я в це вірю, з президентом Росії, і саме ці гарантії безпеки має отримати Україна. Я вірю, він буде впливати на цей процес", - заявив президент України.