Не Бахмут і не "Азовсталь": військовий експерт розповів, що буде з Авдіївкою далі

На початку жовтня Росія почала масований штурм Авдіївки – де-факто передмістя окупованого Донецька. Після трьох тижнів штурмів та кількох хвиль атак спікер Білого дому Джон Кірбі підсумував втрати з боку російської армії – близько 125 одиниць бронетехніки та кількох тисяч солдат, що дорівнює армійському батальйону.

Військовий аналітик Defence Express Іван Киричевський розповів "Радіо Свобода", чому Авдіївка важлива для РФ та чи можливе у місті повторення ситуації із Бахмутом.

"Авдіївку саму по собі не можна розглядати у відриві від інших подій на лінії фронту. І тут буде, до речі, цікаво простежити, що зараз, от до цього моменту, росіяни настільки інтенсивно, як і під Авдіївкою, штурмували під Мар'їнкою. Там проглядалась певна така воєнно-стратегічна мета, як може виглядати зі сторони росіян – спробувати відсунути українські війська подалі від підступів до Донецька", - каже експерт.

"Аж занадто велике" угруповання Росії

Нині біля міста зібралося величезне угруповання окупантів, яке налічує 40 тисяч солдатів. За словами Киричевського, це аж занадто багато, як для такого міста. Тобто зараз там щільність російських військових навіть вища, ніж під Бахмутом.

"Я так підозрюю, що якщо брати кілометраж фронту, то, можливо, щільність навіть вища, ніж під Бахмутом. Тут можлива така математика: якщо за нашими офіційними, підтвердженими даними, росіяни за три тижні боїв там (на Авдіївському напрямку – ред.) втратили 6,5 тисяч цих "штиків", то росіяни можуть думати, що у них втрати всього на рівні 10% від загального угрупування військ. Відповідно, поки не буде хоча б третина чи половина (рівень втрат – ред.), вони можуть продовжувати штурми з такою самою результативністю, як і зараз. От про що це може свідчити", - пояснив експерт.

Крім того, судячи з відкритих даних, там усе ще триває мобілізація на рівні 20-30 тисяч осіб на місяць. Тобто агресору навіть необов'язково перекидати сили з інших напрямків, він може брати резерви в самій РФ.

Як довго Росія може атакувати Авдіївку

"Слід очікувати, що кампанія може тривати кілька тижнів точно, якщо не кілька місяців. Можна сказати, що і для нас там ситуація оперативно складна, бо не дати противнику перерізати шляхи комунікації – це така дуже специфічна задача", - зауважив експерт.

Чи може Авдіївка стати другим Бахмутом, а Авдіївський коксохім - другою "Азовсталлю"

За словами Киричевського, деякі паралелі між Бахмутом і Авдіївкою проводити надто пізно, деякі - рано, хоча дещо спільне дійсно є. Що стосується коксохіму, на відміну від "Азовсталі", там шляхи відходу все-таки є. Але загалом будь-які паралелі грішитимуть неточностями або спрощеннями. Тому краще не робити подібних порівнянь вважає експерт.

"Я, звісно, розумію, що одразу виникає такий асоціативний зв'язок – там велика промислова будівля, на якій можна десь заховатись, значить, це може бути повторення "Азовсталі". Але на наше превелике щастя, зараз немає таких умов, як у Маріуполі навесні 2022 року. Маріуполь, на жаль, місто, що було в тилу ворога, де був чисельний наш гарнізон, який мав певний потенціал опиратися. Але він був дуже швидко придушений [Росією], зокрема крупнокаліберними ударами тритонних авіабомб з бомбардувальників Ту-22М3. Тут якщо вже далі проводити паралелі, бомбардувальники Ту-22М3 з тритонними бомбами росіяни, на щастя, на Авдіївській коксохім скидати не можуть. А лінії комунікацій, які дозволяють, якщо що вийти звідти, – під контролем наших військ, очевидно, бої за це все йдуть [зараз]", - пояснив експерт.

Ситуація під Авдіївкою: останні новини

Американський Інститут вивчення війни попереджає, що російська окупаційна армія перетнула залізничну колію поблизу Степового та, ймовірно, готується атакувати Авдіївський коксохімічний завод на півночі Авдіївки.

Відповідну інформацію підтверджує і начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш. За його словами, російські війська планують захопити Авдіївський коксохімічний завод і це їхня нова ціль на тлі відсутності успіхів на фронті.

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