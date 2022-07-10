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Не "Байрактарами" єдиними: українці за тиждень зібрали 400 млн грн на ще один проєкт для ЗСУ

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Не "Байрактарами" єдиними: українці за тиждень зібрали 400 млн грн на ще один проєкт для ЗСУ

Ілюстрація / Фото: pixabay.com

Українці за тиждень змогли зібрати 400 мільйонів гривень на "Армію дронів".

Гроші на "Армію дронів" зібрали через проєкт UNITED24.

Про це розповів про це очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Федоров подякував українцям від всієї команди, наголосивши на цінності внеску кожного у перемогу України у війні з Росією.

"400 млн грн за тиждень ви зібрали для Армії дронів проєкту UNITED24. І це тільки початок. Ми допоможемо нашим героям зі ЗСУ системно отримувати дрони для всіх ліній боротьби. Ви не уявляєте цінність свого внеску в перемогу. Дякуємо від всієї команди", - повідомив Михайло Федоров.

Посилання для донатів u24.gov.ua/uk/dronation.

Нагадаємо, "Байрактар", на який збирали гроші небайдужі литовці, прилетів до України.

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