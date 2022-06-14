Не більше однієї лампочки в квартирі: у Маріуполі росіяни підключили електрику "для фото"

Не більше однієї лампочки в квартирі: у Маріуполі росіяни підключили електрику "для фото"

Мешканцям дозволено увімкнути не більше однієї лампочки в квартирі

В одному районі Маріуполя російські окупанти частково підключили електрику, але мешканцям звеліли увімкнути не більш однієї лампочки в квартирі.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, росіяни увімкнули електрику в обсязі, "достатньому для створення фото про "життя повертається".

Насправді мешканцям дозволено увімкнути не більше однієї лампочки в квартирі і все. Холодильник, кондиціонер, пральна машина, і навіть "головний друг російської пропаганди" – телевізор – під забороною.

"У разі виявлення, щонайменш – відключення. В реальності: кілька квартир вмикає холодильник – пів кварталу лишається без світла. Зате фото гарні, можно знову волати про "життя покращилось", – підсумував Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі військові злочинці РФ посилюють режим контролю.

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