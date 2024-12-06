"Не буде хороших хлопчиків на війні": військовий розповів, чого чекати в разі зникнення ТЦК

Мобілізація необхідна для того, щоб бійці мали змогу вистояти на фронті.

Якщо не буде ТЦК, не буде примусової мобілізації, то на фронті просто стане дуже мало хороших хлопчиків, тому що вони загинуть або будуть поранені або підуть в СЗЧ.

Про це розповів громадський активіст і військовослужбовець Євген Карась в ефірі програми "Дорослий погляд" на каналі LB live.

"І тоді фронт уже значно ближче наблизиться", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, працівники ТЦК та СП можуть перевіряти документи громадян і на вулиці, і в громадських місцях. Якщо людина відмовляється надати документи, для перевірки залучається поліція.

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