"Не буде нав'язаного миру": Шольц заявив, що Німеччина готова виступити гарантом безпеки України

"Не буде нав'язаного миру": Шольц заявив, що Німеччина готова виступити гарантом безпеки України

Документ дозволить українській стороні захистити себе в майбутньому.

Німеччина готова стати гарантом безпеки України в рамках мирного договору з Російською Федерації.

Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив в це інтерв'ю для Spiegel.

За його словами, найважливіше на сьогодні - це припинення вогню і виведення російських військ з території України.

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"Має бути мирний договір, який дозволить Україні захистити себе в майбутньому. Ми зробимо все таким чином, щоб гарантувати її безпеку. І ми доступні як гаранти. Не буде нав'язаного миру, про який давно мріяв Путін", - заявив Шольц.

Нагадаємо, що очільник польського уряду Матеуш Моравецький хоче переконати канцлера Німеччини Олафа Шольца змінити його позицію щодо постачання озброєння для України. Моравецький проситиме Берлін передавати Україні важке озброєння, аби "відновити безпеку".

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