"Не буде перемоги на полі бою": Залужний зробив гучну заяву про глухий кут у війні

Залужний про глухий кут у війні / © Валерій Залужний / Telegram

Реклама

Заяви про швидку поразку Росії та близький кінець війни є ілюзією, а реальна ситуація на фронті залишається в стратегічному глухому куті.

Про це у своїй авторській колонці заявив надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії та ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний для Інтерфакс-Україна.

Залужний про глухий кут у війні

Дипломат наголосив на небезпеці відсутності критичного мислення в оцінці бойових дій. За його словами, західний та український інформаційний простір надто оптимістично трактує окремі тактичні успіхи й удари по російській логістиці.

Реклама

«Все більше і більше ми бачимо в інформаційному просторі думки аналітиків, у тому числі з Європи та вже й США, що Росія програла війну. Звісно, причиною тому є пряме трактування подій війни українським та європейським інформаційним простором, у якому достатньо посилань саме на успіхи на полі бою та удари по логістиці і критичній інфраструктурі», — пише Залужний.

Оцінюючи перебіг бойових дій, Залужний зазначив, що сучасні технології, зокрема масове застосування безпілотників, унеможливлюють виконання навіть тактичних завдань на землі без пропорційно високих втрат.

Аналізуючи стан справ прямо на лінії зіткнення, екскомандувач підтвердив, що бойові дії увійшли у фазу виснаження, де жодна зі сторін наразі не має можливості досягти вирішальної воєнної перемоги:

«Що ж відбувається на полі бою? Очевидно, що ситуація на фронті й справді залишилася у глухому куті, який я описував наприкінці 2023 року. Насичення безпілотними комплексами різного типу поля бою та постійна модернізація призводять до постійного удосконалення тактики їхнього застосування. Станом на зараз питання навіть не в тому, як утримати ту чи іншу позицію, а в тому, як до неї дістатися або провести ротацію чи евакуацію. Досягнення будь-якої тактичної мети відбувається ціною величезних втрат, які непропорційні отриманим результатам».

Реклама

Залужний пише, що Росія все ще має ресурсний потенціал для виконання окремих тактичних завдань. Натомість для України через обмеженість ресурсів та брак захисту від нових типів озброєння подібні операції стають неможливими. За його словами, рух лінії фронту більше не є визначальним чинником для завершення війни:

«І в результаті не можна говорити про перемогу на полі бою ні для Росії, ні для України. Бо з одного боку, Росія не може навіть теоретично окупувати Україну військовим шляхом, а Україна поки не може тим же військовим шляхом деокупувати захоплену територію».

Критична інфраструктура, логістика та сукупні втрати

Ексголовнокомандувач пише, що війна вийшла за межі безпосередньо поля бою й трансформувалася в протистояння вразливості критичної інфраструктури та логістичних шляхів. Він наголошує, що така загроза може дістатися й українських тилових міст, тому вони потребують захисту.

«Це війна на виснаження. У ній не буде переможців, лише переможені. До цього списку поки входять Росія та Україна, які попри прагнення видати бажане за дійсне, більше втратили, ніж здобули. Цей список буде розширюватися».

Реклама

Констатувати наразі можна лише кілька висновків. Росія не досягла своїх початкових політичних цілей, але вона не визнала поразки, зберігає більший запас ресурсів, перевагу у виробництві балістичних ракет і покладається на фізичне й моральне виснаження України.

Україна зупинила просування ворога, проте залишається повністю залежною від закордонної технологічної та фінансової підтримки, накопичує складні внутрішні проблеми.

Криза НАТО

Окрему увагу у своїй колонці Валерій Залужний приділив міжнародній підтримці та ефективності безпекових інституцій. Він пише про ознаки ослаблення допомоги з боку США та розбіжності всередині ЄС.

Про роль НАТО пише таке:

Реклама

«Головна проблема полягає у тому, що ця організація створювалася у розпал „холодної війни“. Війни, під час якої була мета уникнути ядерного конфлікту з СРСР. Усе це чітко спостерігалося протягом 2023 року, коли головне — не переступити якусь червону лінію, намальовану самою історією. „Холодна війна“ вже давно закінчилася. Залишається незмінним тільки НАТО, що побудовано на стратегії уникнення конфліктів».

Саме тому, на думку Залужного, Україна досі не є членом Альянсу. Війна продовжується, адже партнери об’єднуються навколо України, а не РФ.

Залужний про те, коли закінчиться війна

Нагадаємо, надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час спілкування зі студентами заявив, що передбачити точну дату завершення війни неможливо.

За його словами, прогнози — це не для реалістів, адже тривалість конфлікту залежить від безлічі чинників, а не від конкретних цифр задля медійної уваги.

Реклама

Він наголосив, що замість очікування прогнозів чи раптових непередбачуваних подій, Україна має самостійно визначити межу своїх ресурсів і сформувати чітку стратегію.

Будь-які дії без конкретної мети ведуть лише до виснаження економіки та втрати людей, тому держава повинна мати план, який дозволить завершити війну з реальним результатом, а не штучно «продавати» його як перемогу.

Новини партнерів