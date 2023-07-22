"Не будемо буквально кидати людей під танки": Зеленський пояснив повільне просування контрнаступу

Президент каже, що у певний період не було озброєння.

Контрнаступ ЗСУ просувається повільніше, ніж розраховували, тому що операція почалася пізніше, ніж спочатку передбачалося.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу на Аспенівському безпековому форумі.

Він нагадав, що спочатку контрнаступ було заплановано на весну, однак він не розпочався тоді через нестачу боєприпасів. Не вистачало і підготовлених бригад, які б могли застосовувати певні озброєння.

"Це не скарга, нам дійсно бракувало обладнання для розмінування. Зараз нам допомагають, хотілося б подякувати союзникам: президенту Байдену, Конгресу, США, нашим партнерам у Європі", — зазначив Зеленський.

Він також додав, що завжди хочеться швидких перемог, але питання в ціні перемоги: "Тому давайте не будемо буквально кидати людей під танки. Сплануймо наш контрнаступ так, як підказують наші аналітики та наші розвідники".

Нагадаємо:

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що контрнаступ відбувається не так так швидко, як цього хотілося б. Усе через суттєве замінування територій на сході та оборонні загородження ворога.

Водночас заступниця міністра оброни Анна Маляр інформувала про повільне просування на півдні у зв’язку з замінованими територіями. Розмінувати їх швидше неможливо через технічні моменти.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Що з контрнаступом? Чого так повільно? А чого Захід зволікає? | Олег Жданов"