"Не будьте наївними": журналіст про те, чому на кордоні на Харківщині не побудували укріплення

Військовий журналіст пояснив, що неможливо побудувати укріплення ближче, ніж 8-10 км від лінії бойового зіткнення. Бо тоді військові і будівельники будуть знищені всіма можливими засобами ураження.

Серйозні фортифікаційні укріплення не будуються ближче, ніж 8-10 км від лінії бойового зіткнення. Тому закиди про недостатньо побудовану оборону на кордоні з РФ у Харківській області є нерозумінням ситуції.

Таку думку висловив у Telegram український військовий журналіст Богдан Мирошников.

"Серйозні укріплення не будуються ближче ніж 8-10 км від ЛБЗ. Це – аксіома", – сказав Мирошников.

Він пояснив, що в інакшому разі вся військова та інженерна техніка, а також військові та спеціалісти-будівельники, будуть знищені артилерію, ФПВ-дронами та іншими можливими засобами ураження.

"Там де починається вже більш-менш підготовлена лінія оборони, там і будуть серйозні бої. Все, що до тих укріплень, фактично і так не контролювалося. Чи ви думали, що після Харківського контрнаступу наші прикордонники повернулися на свої старі стаціонарні пости та спокійно вели там службу? Не будьте наївними. Не було цього", – сказав він.

Журналіст обурився, що замість того, аби поширювати відео з ураженням окупантів, українці знову почали суперечки на тій темі, яку цивільні зрозуміти не можуть.

"Бо коли хтось з вас каже, а чому не побудований на кордони 10-ти метровий рів з крокодилами, то це каміння в город звичайних військових. Які при всьому бажанні під час великої війни зробити цього не зможуть. Не треба так. Треба бути єдними, підтримувати та вірити Силам Оборони", – підсумував Богдан Мирошников.

Нагадаємо, військовий Денис Ярославський, коментуючи наступ РФ на Харківщині, заявив, що є багато питань до тих, хто залишив позиції і до фортифікаційних споруд. Сьогодні він додав, що деякі фортифікації навіть на 30% не були готові як завершене будівництво, проте їх прийняли.

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