Не буду критикувати у гостях: Зеленський у Болгарії пояснив, чому ця країна має надати зброю Україні

Президент Володимир Зеленський прокоментував відмову Болгарії передати зброю України.

Про це він сказав під час візиту до цієї країни.

"Я не буду критикувати президента, я в гостях. Він сказав мені як верховний головнокомандувач: він не може допустити, щоби було зменшення зброї у його армії. В тому це причина непідтримки нас. А я сказав йому відверто: вашої зброї, якщо ми ляжемо, а Росія піде далі, вашої зброї не вистачить, якщо її в п’ять раз більше, ніж у вас є... Я не принижую армію Болгарії. Нашої зброї також не вистачало, нам допомагали партнери", – сказав глава держави.

Він нагадав, що у Росії залишився величезний спадок зброї і техніки від Радянського Союзу.

"Спадок – артилерія, снаряди, старі танки всього Радянського Союзу більше всього залишилися у них. Це були великі запаси. Тому це складно боротися з такими запасами. Так, ми їх зменшили в десятки разів, але якою ціною", – каже Зеленський.

Нагадаємо, що президент Зеленський прибув до Болгарії з офіційним візитом. Також стало відомо, що Зеленський відвідає Туреччину для зустрічі з Ердоганом.

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