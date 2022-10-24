"Не були впевнені, що ми протримаємося": посол України в Японії розповів, як партнери оцінювали перемогу України на початку війни

“Військова спецоперація” Путіна перетворилася на довгу війну, на яку він не розраховував. І сталося так через спротив українського народу та військових.

Війна, розв’язана Путіним проти України, продемонструвала світові силу української армії. Міжнародні партнери, які наразі допомагають нам подолати ворога, і самі спочатку не вірили у ймовірність відбити атаки окупантів.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів Надзвичайний і Повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський.

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“На початку наші партнери проводили спеціальні військові ігри. Вони не були впевнені, що ми протримаємося 72 години. Зараз ми відбиваємо ворога вже вісім місяців: добре плануємо, здійснюємо контрнаступальні операції. Дай Боже, найближчим часом буде звільнено Херсон, і це змінить політичну ситуацію. В Кремлі не контролюють свою ненависть до нас - все це має зникнути від дій наших військових”, - наголосив Сергій Корсунський.

Також він додав, що росіяни намагаються “підвищити” градус, тому шантажують Україну і весь світ ядерною кнопкою, підривом Каховської ГЕС та "брудною бомбою".

Нагадаємо, що президента "Мотор Січі", 83-річного В'ячеслава Богуслаєва, взяли під варту в залі суду.

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