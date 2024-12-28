Не було цілий місяць: ворог на Лиманському напрямку поновив механізовані штурми

Російські загарбники на Лиманському напрямку знову почали активно використовувати танки та БМП, чого не було протягом місяця.

Про це в етері Еспресо розповів начальник відділення комунікацій 60-ї ОМБр Максим Білоусов.

Він заявив, що механізований штурм противника був зупинений, БМП ворога був знищений, а російські загарбники розбіглися по посадці.

"На нашому напрямку окупанти зазвичай використовують БМП і танки. Спочатку може їхати танк, який прикриває БМП, щоб якнайближче до наших позицій у них була змога висадити свою піхоту. Тобто загарбник знову активізувався, ситуація складна, але ми працюємо, йде ефективна робота й артилерії, і безпілотних систем", - сказав Білоусов.

Він зазначив, що ворог намагається тиснути з усіх сторін, де тільки має можливість. Білоусов розповів, що серед російських загарбників є як досвідчена піхота, так і недосвідчена. Наприклад є загарбники, які спокійно йдуть дорогою і не дивляться, чи не летять дрони, а коли у їхніх товаріщєй влітає FPV-дрон, то вони тільки тоді починають ховатися.

"Я бачив велику кількість ворожої піхоти, яку кидають у бій. Окупанти постійно зазнають величезних втрат. Я не знаю, наскільки у них вистачить такої кількості піхоти, щоб кидати у штурми, але зараз вони не зупиняються. Іноді навіть без броніків, без зброї кидають людей для того, щоб просто викрити наші вогневі точки. Тобто по максимуму використовують людський ресурс, нікого не жаліють", - резюмував Максим Білоусов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що армія РФ наблизилася до критично важливої траси на Донеччині.

Крім того, ми раніше інформували, що російські військові намагалися висадитися на острів Козацький під Херсоном.

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