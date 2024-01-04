Не було ні їжі, ні води, ні БК: полонений окупант розповів, як йому брехало Міноборони РФ

Окупант потрапив під мобілізацію у себе вдома.

Українські військові взяли в полон російського командира відділення 350 мотострілецького полку з Санкт-Петербурга. Військовий злочинець запевняє, що його відправляли на кордон охороняти склади та мости, проте опинився він на війні.

Відповідне відео з’явилося на сторінці генерал-полковника, командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський.

За словами окупанта, він потрапив під мобілізацію - повістку йому виписали вдома, куди прийшли правоохоронці.

“Нам казали, що будемо на кордоні стояти, охороняти склади та мости. Нас поставили в тероборону, а потім відправили штурмувати Синьківку. Не було ні їжі, ні води, ні БК. Командування перестало виходити на зв'язок. Під час штурму, нам ЗСУ запропонували залишитися живим і здатися в полон. Ми здалися”, - сказав російський окупант.

Нагадаємо, що ще один обмін полоненими може відбутися невдовзі.

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