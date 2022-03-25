"Не було жодного дня, щоб не бомбили Харків" - Терехов про місяць війни

"Не було жодного дня, щоб не бомбили Харків" - Терехов про місяць війни

Він підкреслив, що зараз у Харкові не залишилось безпечних районів.

Харків з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну потерпає від постійних обстрілів та руйнувань з боку окупантів.

Російські війська продовжують знищувати місто та його інфраструктуру.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що з початку війни не було жодного дня, щоб не бомбили Харків.

Про це він розповів у інтерв'ю виданню LB.

"Нас бомблять, і якщо в інших регіонах періодично десь стихає, то у Харкові не було ні дня, ні ночі, щоби нас не бомбили. Може, трохи менше бомбардували з літаків, але це дуже оманливо. Сьогодні триває постійний обстріл «градами», мінометами, ракетами", - повідомив Терехов.

За його словами, у місті вже немає безпечних районів.

"Мене якось запитали, який район міста Харкова найбезпечніший. А нема таких районів. Насправді ніхто не розуміє, куди може прилетіти снаряд, куди може потрапити міна або бомба, коли з'явиться літак. Безпечних місць немає. Бомбять постійно. Буває, трохи більше вдень, менше вночі чи навпаки", - сказав він.

Терехов вважає, що у окупантів немає тактики щодо Харкова, росіяни просто хаотично обстрілюють місто.

"Немає жодного інтервалу. Усі хаотично… страждають більше житлові квартали…Всі поспіль. Усі райони міста Харкова, район аеропорту, район багатьох станцій метро обстріляно. Немає кварталів, які б не постраждали", - резюмував мер.

Нагадаємо, центр Харкова обстріляли з Чорного моря ракетами "Калібр" — очільник ОВА.

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