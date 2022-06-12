Не було жодного тактичного чи стратегічного сенсу: Зеленський прокоментував удар РФ по Чорткову

Не було жодного тактичного чи стратегічного сенсу: Зеленський прокоментував удар РФ по Чорткову

Зеленький наголосив, що тепер діти, поранені, вбиті російськими ударами, визначатимуть сприйняття Росії у світі.

Президент Володимир Зеленський прокоментував російський ракетний удар по Чорткову на Тернопільщині.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері 12 червня.

Президент підтвердив, що після ракетного удару по Тернопільській області в лікарнях досі перебувають 10 людей.

Зеленський наголосив, що не було жодного тактичного чи стратегічного сенсу у цьому ударі, як і в абсолютній більшості інших російських ударів.

"Це терор. Серед постраждалих є 12-річна дівчинка з Харкова, яка виїхала на Тернопільщину, щоб врятуватися від російської армії. І саме такі факти тепер визначатимуть сприйняття Росії у світі. Не Петро І, не Лев Толстой, а діти – поранені, вбиті російськими ударами", – зазначив глава держави.

Нагадаємо, що минулої ночі росіяни завдали ракетний удар по Чорткову на Тернопільщині: серед постраждалих - 12-річна дівчинка з Харкова.

Читайте також: