"Не час романтизувати Росію": лідер Scorpions розповів, як народилася ідея змінити слова легендарної пісні на підтримку України

Легендарний рок-гурт Scorpions, як і багато інших, підтримує Україну та засуджує Росію, яка вороже вторглася на територію незалежної держави.

Зокрема, вокаліст колективу Клаус Майне розповів, що активно стежив за новинами, тож гадав, що Росія таки може напасти. Втім, до останнього не міг повірити, що це таки сталося.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Ми дивилися новини щодня, і у кожного, вочевидь, було відчуття, що в ці дні в лютому може бути вторгнення. Але тоді думати про це було так абстрактно і так нереально. Я пам'ятаю день, коли побачив новини, і не міг повірити. Ми були шоковані, не могли повірити, що це правда", - поділився Клаус.

Клаус Майне в ефірі телемарафону / скріншот з відео

У Scorpions саме тоді був музичний тур, і вони виступали у Лас-Вегасі. Утім не згадати про жахливі події артисти не змогли. Вони змінили слова своєї найвідомішої пісні Wind of change. Після вторгнення Росії артисти прибрали звідти згадку про Москву та Парк Горького й натомість проспівали "Тепер послухай моє серце, воно говорить Україна". Коли музиканти виступали на сцені, то дістали прапора України.

Клаус Майне в ефірі телемарафону / скріншот з відео

"Ми якраз готувалися до нового туру, у нас саме вийшов новий альбом, і ми готували шоу в Лас-Вегасі. Ви знаєте, я подумав, що зараз не час романтизувати Росію текстами на кшталт "Гуляти Москвою до парку Горького". Я хотів сказати цими словами, що ми підтримуємо Україну в цій дуже складній ситуації", - поділився Клаус.

Клаус Майне в ефірі телемарафону / скріншот з відео

До речі, нещодавно ще один легендарний рок-гурт Pink Floyd возз'єднався, аби підтримати українців. Рокери випустили спільну пісню з Андрієм Хливнюком – "Ой, у лузі червона калина". Як зізнався Клаус, дует йому дуже сподобався. Самі ж учасники Scorpions поки не планують випускати спільних композицій з українцями. Хоча Клаус говорить, що все можливо.

скріншот з відео

"Музиканти - вони в полоні емоцій. Важливо виражати свої почуття у музиці. Усі зараз і артисти також стоять разом з Україною. Ми поки не плануємо дуетів, але усе можливо, це лише питання правильного часу, моменту та музики. Побачимо, що буде", - розповів Клаус.

Натомість вокаліст Scorpions зазначив, що наразі він щодня дивиться новини про війну в Україну. За його словами, росіяни чинять справжні жахіття на українських землях. Утім, він переконаний, що добро завжди перемагає зло.

"Я думаю усі люди на цій планеті мають право жити у мирі, свободі зі своїми сусідами. Врешті-решт ми всі прийдемо до цього. Ми бачимо це щодня по телевізору, ці жахливі кадри, ми дивимося новини , де б ми не були. Це розбиває серце. Але ми не маємо справжнього уявлення, що це насправді означає бути в такій ситуації, це так складно для будь-якої людини. Так багато невинних людей втратили життя. Ми всі сподіваємося, що це дуже швидко закінчиться, і ми всі побачимося у кращі часи. І ми дуже поважаємо українців", - додав Клаус.

Ексклюзивне інтерв`ю з Клаусом Майне: "Scorpions" змінив слова пісні заради підтримки України

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