"Не чекати десятки років": Зеленський запевнив, що окупантів швидко покарають за воєнні злочини

Наразі опрацьовується юридичний шлях притягнення окупантів до відповідальності.
Президент Володимир Зеленський 11 квітня зустрівся на Банковій з експертною групою, що опрацьовує створення спецмеханізму досудового розслідування та судового розгляду всіх воєнних злочинів, скоєних окупантами.
Про це глава держави розповів у своєму відеозверненні за підсумками 11 квітня.
Наразі опрацьовується юридичний шлях притягнення окупантів до відповідальності, який буде максимально ефективним і швидким.
"Щоб не чекати десятки років, поки завершаться всі міжнародно-правові процедури, а прискорити настання справедливості. Я очікую, що варіанти рішень зі створення такого спецмеханізму будуть презентовані вже найближчим часом", — зазначив Зеленський.
Раніше Володимир Зеленський відреагував на інформацію про хімічну зброю у Маріуполі.
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