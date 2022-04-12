"Не чекати десятки років": Зеленський запевнив, що окупантів швидко покарають за воєнні злочини

"Не чекати десятки років": Зеленський запевнив, що окупантів швидко покарають за воєнні злочини

Наразі опрацьовується юридичний шлях притягнення окупантів до відповідальності.

Президент Володимир Зеленський 11 квітня зустрівся на Банковій з експертною групою, що опрацьовує створення спецмеханізму досудового розслідування та судового розгляду всіх воєнних злочинів, скоєних окупантами.

Про це глава держави розповів у своєму відеозверненні за підсумками 11 квітня.

Наразі опрацьовується юридичний шлях притягнення окупантів до відповідальності, який буде максимально ефективним і швидким.

"Щоб не чекати десятки років, поки завершаться всі міжнародно-правові процедури, а прискорити настання справедливості. Я очікую, що варіанти рішень зі створення такого спецмеханізму будуть презентовані вже найближчим часом", — зазначив Зеленський.