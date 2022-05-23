"Не чекайте фатальних пострілів": Зеленський закликав Захід посилити тиск на РФ

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі закликав Захід запровадити ембарго на російську нафту, блокувати російські банки та ІТ-сектор.

Володимир Зеленський вважає, що це має бути такий прецедент санкційного тиску, який ще десятиліттями працюватиме на підтримку миру.

“Не чекайте фатальних пострілів, не чекайте застосування Росією спеціальної зброї, хімічної, біологічної, ядерної, не дай Боже. Не творіть у агресора ілюзій, ніби світ недостатньо пручається. Захищайте відразу по максимуму свободу та нормальний порядок у світі. Ось такими мають бути санкції: максимальними, щоб Росія та кожен інший потенційний агресор, який хоче піти жорстокою війною проти сусіда, чітко знав одразу, до чого це призведе”, - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб", який Верховна Рада ухвалила 12 травня 2022 року.

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