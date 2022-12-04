Не через дефіцит: у ЗСУ розповіли, чому Росія зараз не використовує іранські дрони

Росія поки не використовує іранські дрони у війні проти України через те, що вони не стійкі до морозу.

Про це в етері телемарафону сказав речник командування об'єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін.

Силкін зазначив, що поки зарано вважати, що в Росії закінчились іранські дрони Shahed-136, проте агресорка перестала їх запускати по Україні ймовірно через те, що вони погано витримують холодну погоду.

У ЗСУ наголосили, що Shahed-136 зроблений з пластику та інших неморозостійкий матеріалів, що ускладнює його використання у морозяну погоду. Як зазначається, востаннє Росія бомбардувала Україну іранськими дронами 17 листопада.

Іранські дрони у війні проти України

Росія восени почала активно запускати по Україні іранські дрони Shahed-136, які вони перейменували на "Герань". Окупанти обстрілювали дронами житлові будинки та енергетичну інфраструктуру України.

Спочатку Іран категорично заперечував, що передав Росії свої дрони-камікадзе. Проте згодом ця держава таки визнала, що це їхні безпілотники. У МЗС Ірану заявили, що їх нібито продали Росії ще до 24 лютого, проте у США цю інформацію категорично заперечили.

Наразі є загроза, що Іран може передати Росії нові партії безпілотників та балістичні ракети.

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