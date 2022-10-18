"Не через два-три тижні": Арестович спрогнозував можливий час повторного нападу на Київ

Створене у Білорусі нове угруповання російської армії може бути готовим до нового наступу на Київ ближче до кінця 2022 року.

Військовий експерт та радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що новий наступ російської армії на столицю України стане можливим ближче до Нового року.

Таку думку він висловив у розмові з російським блогером та правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, боєздатне угруповання російської армії на території Білорусі не буде сформоване “ні сьогодні, ні завтра, ні через два-три тижні”.

“Вони будуть створювати угруповання, воно буде загрожувати Києву і за певних умов вони можуть кинути його у бій. Воно не буде підготовлене, не вирішить завдання із захоплення столиці, ми його знищимо, але проблему нам складе”, - зауважив експерт.

Ймовірність такого наступу Арестович оцінив жартом: “50 на 50 — або підуть або ні”.

Однак, на його думку, спроба ще раз атакувати столицю України вкладається в “логіку” дій Путіна, якому важливо, щоб “війська поперли”.

За припущенням експерта, накопичити достатньо сил для такого наступу росіянам вдасться не раніше, ніж наприкінці листопада чи на початку грудня.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ вважають, що новий наступ російських військ на Київ можливий за двох умов.

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