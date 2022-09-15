Не чули сирен та вибухів, але відчували вібрації будинки: як у війну рятуються люди з порушенням слуху

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, до початку військових дій в Україні проблеми зі слухом мали понад 2 млн людей.

Понад 2 мільйони українців не чують повітряної тривоги, а відтак не завжди можуть порятуватися, йдеться в ТСН.

Швейне підприємство посеред Чернігова - фабрика тиші. Як строчить нитка з чотирьох десятків майстринь тут чують одиниці. Не чути їм ані вибухів, ані сирен, ані метушні.

Пані Олена, Валентина та Тетяна - війну зустріли у тиші. «Вранці 24 я навіть прийшла на роботу, а тут сказали "Ідіть додому, не можна працювати, не можна, війна почалася". Я й повернулася, а потім дивлюся, не могла в це повірити, поруч з домом йдуть танки», - розповідає Олена.

«Біля заправок черги стояли, біля банкоматів черги, потім в тролейбусі оголосили - війна: поруч сиділа майстриня, вона трохи чує, вона ж першою і розповіла», - додає свою історію Тетяна.

Тетяна під російськими обстрілами уже не вперше, у 2014 році до Чернігова вона тікала із рідного Антрациту, що на Донеччині. «Тут страшніше було ніж тоді. З чоловіком вже нікуди не виїжджали, постійно в підвалі, а потім сиділи у квартирі», - пригадує жінка.

Поруч з Оленою Павлівною завжди був син. "Він у мене чуючий, коли обстріли, він завжди казав, що треба ховатися, і ми спускалися у підвал. Як були вибухи, то видно, що дим горів. Це я бачу, а обстріли ні, не чую", - розповідає вона.

А Валентина блокаду Чернігова пересиділа у підвалі гуртожитку. «Ми там усі ховалися, було багато людей - 40 і з дітьми були. Одного разу, коли розбомбили готель «Україна» був такий сильний вибух – це було три рази і навіть ми це відчули. Вібрації. Наче все довкола в землетрусі», - переказує Валентина.

Коли ворожі ракети розбомбили стадіон - вибуховою хвилею зруйнувало і фабрику. Швеї власними силами навели лад – прибрали сміття й уламки цегли, вікна заклеїли целофаном, тепер збирають гроші на скло. «Ну ви знаєте, я навіть не плакала, думаю добре, що в нас не було пожежі. Ми маємо шанс повернутися до роботи. Це як другий дім, багато хто працює понад 20 років», - кажуть швеї.

Про сирену вони довгий час дізнавалися від колег або близьких, які заодно є перекладачами. У березні людей з вадами слуху став виручати додаток у смартфоні - з вібрації. Втім і вона допомагає не завжди. Цю вібрацію складно відрізнити від інших повідомлень. Особливо, коли люди сплять. Так сталося в Харкові в серпні, коли чужинці «Іскандерами» обстріляли гуртожитки. Загинуло 19 людей, втричі більше поранених. Серед них багато глухих, які сигнал тривоги - не почули.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, до початку військових дій в Україні проблеми зі слухом мали понад 2 млн людей. Найпростіший спосіб повідомити їх про небезпеку - надіслати коротке СМС: «тривога, виходьте, ховайтеся!!!». « Якщо ці навички рятують хоча б одну людину, ми говоримо про те, що значить треба це впроваджувати», - кажуть рятувальники.

Нині в ДСНС тестують новий проєкт, в якому разом із професійними жестами рятувальники тепер вивчатимуть і кілька базових - для нечуючих людей. «Це в ситуації, коли, наприклад, відбувається евакуація людей. Відбувається пожежа і рятувальник треба пояснити, куди треба евакуйовувати, тимчасово чи постійно?», - каже заступник керівника ДСНС Роман Примуш.

«Від початку повномасштабного вторгнення люди з порушенням слуху відчули в деяких випадках справді безпорадність», - каже ведуча жестової мови ТСН Тетяна Радченко.

Школу, де вона навчала дітей із порушенням слуху, на початком повномасштабного вторгнення розбомбило вибуховою хвилею. Викладає тепер онлайн. Як і перекладає новини ТСН - з дня в день для усієї країни.

Каже, як і всі ми, глухі люди, до війни вже пристосувалися. Знають, де читати новини, де шукати бомбосховища і що робити під обстрілами. Але закликає всіх просто не бути осторонь.

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