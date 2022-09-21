"Не дадуть їм перегрупуватися": генерал спрогнозував, коли ЗСУ відтіснять окупантів на лінію 23 лютого

Військова операція, розпочата ЗСУ на Харківщині, обов'язково матиме успіх і у Луганській області.

Українські військові можуть відтіснити російських окупантів на лінію 23 лютого до кінця 2022 року. Після цього контрнаступ ЗСУ пошириться на незаконно анексований Росією український Крим.

Таку думку висловив колишній головнокомандувач армією США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес в інтерв'ю "РБК-Україна".

На його думку, російське керівництво вже намагається вигадати план, як забрати свої війська РФ із Херсонщини, щоб це не перетворилося на панічний відхід чи не призвело до масштабних втрат під час "жесту доброї волі".

"Вони продовжать боротьбу всю зиму, щоб і далі чинити тиск на росіян, не дозволяючи їм перегрупуватися, відновити свої сили. Я б очікував, що війська України звільнять Крим до середини наступного року", – висловився Годжес.

Крім того, він вважає, що ЗСУ можуть звільнити принаймні ту частину Херсонщини, яка на правому березі Дніпра, найближчими тижнями.

"Звичайно. Це буде зроблено найближчими тижнями, на мою думку. Я не знаю плану українського Генштабу і не повинен знати. Український Генштаб зробив майстерну роботу із забезпечення операційної безпеки. Я вражений їх завзятим, методичним підходом до вимотування, виснаження російських військ у Херсонській області. Немає потреби вплутуватися у велику битву, якщо росіян там можна ізолювати і або знищити, або захопити в полон", – сказав генерал-лейтенант у відставці.

Нагадаємо, російські окупанти на півдні України затиснуті: їм пропонують скласти зброю або тікати.

Як повідомлялося, військовий експерт спрогнозував ситуацію на фронті і заявив, що війна триватиме до 2023 року.

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