Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Не дали забрати речі: у Маріуполі окупанти без попередження знесли будинок

Дата публікації
Перегляди
595
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Не дали забрати речі: у Маріуполі окупанти без попередження знесли будинок

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Жителі будинку втратили останні речі, що у них були.

У Маріуполі російські окупанти без попередження знесли будинок на вул. Троїцькій. Загарбники навіть не дозволили мешканцям забрати вцілілі речі.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Перший повністю знесений будинок по вул. Троїцька, 59. Забрати речі людям часу не дали. Знесення без попередження. Маріупольці втратили останнє", – зазначив Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі окупанти проводять приховану мобілізацію: кличуть чоловіків на роботу в МЧС "ДНР."

Читайте також:

"Уже 27 разів повертались у Маріуполь, щоб врятувати інших" – історія родини, яка втратила все

"Уже 27 разів повертались у Маріуполь, щоб врятувати інших" – історія родини, яка втратила все

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація