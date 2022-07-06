Не дали забрати речі: у Маріуполі окупанти без попередження знесли будинок

Жителі будинку втратили останні речі, що у них були.

У Маріуполі російські окупанти без попередження знесли будинок на вул. Троїцькій. Загарбники навіть не дозволили мешканцям забрати вцілілі речі.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Перший повністю знесений будинок по вул. Троїцька, 59. Забрати речі людям часу не дали. Знесення без попередження. Маріупольці втратили останнє", – зазначив Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі окупанти проводять приховану мобілізацію: кличуть чоловіків на роботу в МЧС "ДНР."

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