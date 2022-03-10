"Не дамо спокою ні вдень, ні вночі": ЗСУ будуть "кошмарити" противника і давити його ж технікою і зброєю

"Не дамо спокою ні вдень, ні вночі": ЗСУ будуть "кошмарити" противника і давити його ж технікою і зброєю

Головнокомандувач ЗСУ запевнив, що "все буде Україна!".

Збройні сили України повністю знищили сили противника поблизу Броварів. Українські захисники й надалі знищуватимуть загарбників його ж технікою і зброєю, не даватимуть спокою ні вдень, ні вночі.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Вчорашній бій на напрямку Бровари завершився повним розгромом підрозділу російських військ. Наші сили оборони надійно захищають столицю. Ми будемо “кошмарити” противника, давити його ж технікою і зброєю, не дамо спокою ні вдень, ні вночі. Все буде Україна!», - написав Головнокомандувач на сторінці у Facebook.

Протягом дня 10 березня захисники України на Поліському та Волинському напрямках змусили противника відійти на невигідні для нього рубежі. На Сіверському напрямку звільнили населений пункт Бакланова Муравійка. Оборонці Києва стійко утримують рубежі, охороняють об’єкти критичної інфраструктури міста. Російських окупантів зупинено на всіх напрямках, противник несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці.

ТСН.ua