Не давали води і не пускали навіть до річки: українка розповіла, як тиждень з дитиною провела в окупації РФ

Не давали води і не пускали навіть до річки: українка розповіла, як тиждень з дитиною провела в окупації РФ

Зрештою жінці вдалося врятуватися.

Снігурівку Миколаївської області захопили окупанти. Очевидиця розповіла про ситуацію в місті та як їй вдалося втекти із тимчасово захопленого міста.

Про це повідомляє "Суспільне".

Також читайте Обстріл окупантами Снігурівки Миколаївської області: стало відомо про кількість постраждалих

За її словами, до рідних у Снігурівці вона приїхала 25 лютого з Харкова. Жінка каже, що окупанти почали обстрілювати Снігурівку через тиждень від початку повномасштабної війни, а 19 березня окупанти увійшли до міста.

"До цього ми ховалися в підвалі, але цього дня пішли в школу, там було укриття. Мені здалося, що там буде безпечніше. Ми ночували в укритті, в школі. Тієї ночі були сильні вибухи, били по вулицях артилерією, розбомбили житлові будинки. Вранці чоловіки принесли їжу жінкам і дітям в укриття і розказали, що на місто йде велика колона. Потім ми почули гуркіт і зрозуміли, що колона справді рухається в бік міста. Вони через поле приїхали і зайняли місто. Потім ми почули, що в бік школи, де були ми, під’їжджають танки, їх було два. Ми думали, що вони будуть школу розбомблювати. Було дуже страшно", – розповіла вона.

Очевидиця пригадує, що російські окупанти дійсно зайшли до школи, де шукали військових. Вони оглянули укриття, але цивільних не чіпали. Відтоді, з її слів, у Снігурівці не було світла й води. Крім того, окупанти нікого не пускали ані до місцевої річки, ані до джерела.

"Вони поставили свою техніку під будинками на вулицях. Зайняли адміністрацію, школи, зробили там собі казарми", - зазначає вона.

Втекти із захопленого міста жінка наважилася 25 березня. Виїжджала вона з донькою, зі своїм зведеним братом і його дитиною.

"Ми їхали і не знали, чи виїдемо, чи нас застрелять. Ми взяли два рюкзаки з дочкою, сіли і поїхали. Ми проїхали перший блокпост, там запитали, чи не будуть вони стріляти. Вони сказали, що їдьте. Ми їхали через якісь села, колоною, за нами їхали ще машини. Коли проїжджали повз якесь село, почався обстріл автівок, але всі лишились живі, всі автівки проїхали. Колоною доїхали до Баштанки і вже там були українські блокпости. Далі ми поїхали до Кривого Рогу. Плануємо їхати далі", - додала вона.

Нагадаємо, російські війська захопили Снігурівку Миколаївської області. Окупанти обстрілюють гуманітарні вантажі, обшукують цивільних осіб.

Читайте також: