"Не давати їй можливість вторгнутися на територію Росії": Шольц пояснив затримки постачання зброї для України

Канцлер Німеччини критику відкидає і каже, що Німеччина допомагає Україні як ніхто інший. Утім, визнає – західна зброя не повинна атакувати на території Росії, так хочуть уникнути Третьої світової війни.

Німеччина не відправляє в Україну свої танки, щоби наші солдати не зайшли на них на територію Росії, так позицію німецької влади коментує німецька преса, йдеться в ТСН.

Олаф Шольц непростий співрозмовник і полюбляє відповідати на прямі питання розмито. Так і на питання, чому німецький уряд не дозволяє прямо постачати Україні танки, які є в наявності у німецьких виробників зброї і вже готові до відправки, Олаф Шольц довго перераховує все інше озброєння, яке німці дали Україні. Або дадуть – колись.

«Ми поставили багато зброї. Ми постачали боєприпаси, ми постачали броньовані транспортери, міномети, зенітні ракети, протитанкові гранатомети. Також ми надамо ефективну протиповітряну зброю, а саме зенітні установки “Гепард”, наразі українські військові проходять підготовку до цих систем», - зазначає він.

Прикметно, що після трьох місяців війни на важку німецьку зброю треба чекати. Сучасна система ППО «Іріс-Т» надійде восени. Самохідні гаубиці «2000» можна чекати улітку. БМП «Гепард» можливо також улітку. Поки до них ще шукають боєприпаси, бо БПМ у німців є, а снарядів до них немає. Україні можна допомагати значно швидше і ефективніше – переконує у німецьких ток-шоу опозиція.

«Гепарди» це найскладніша збройна система, яка у нас є. Чому Україні пропонують її, а не інші? «Гепради» вже давно зняли з виробництва, ми не маємо до них снарядів. У мене таки залишається враження, німецький уряд спеціально сповільнює процес і насправді не дуже хоче надавати озброєння Україні», - каже голова християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц.

Німеччина відмовляється постачати танки в Україну напряму, бо остерігається ескалації. І побоюється, що українські військові можуть використати їх для вторгнення в Росію, а це може зробити Німеччину стороною конфлікту. Про це пише німецький журнал «Шпігель» і вказує на “танкове ембарго”, яке негласно існує між США, Велика Британією, Францією та Німеччиною.

«Ми так само, як США, ми надаємо зброю, яка може поцілити на відстані 60-70 кілометрів. Це наше свідоме рішення, я раджу ознайомитися з дуже виваженою, розумною заявою, яку президент США зробив нещодавно в «Нью-Йорк Таймс». Там він пояснює, що ми надаємо Україні зброю, але не будемо Україну мотивувати, або давати їй можливість вторгнутися на територію Росії», - зазначив Шольц.

Тож поки Німеччина “грає в танчики” через посередників. Треті країни віддають Україні старі танки радянського зразка, а Німеччина компенсує їх сучасними моделями. Так наразі домовляються із Грецією – греки віддадуть Україні БМП із запасів НДР, а німецькі танки поїдуть до Греції. Щоправда тривати цей процес може знову ж таки декілька місяців. Коли озброєння потрібно вже тепер.

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