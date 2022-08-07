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"Не дай Боже, станеться непоправне": Зеленський попередив Європу про загрозу через Запорізьку АЕС

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"Не дай Боже, станеться непоправне": Зеленський попередив Європу про загрозу через Запорізьку АЕС

Фото: Associated Press

Президент України Володимир Зеленський у розмові з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем розповів про обстріли Запорізької АЕС.

Український лідер наголосив, що у світі не можна почуватись безпечно, коли держава-терорист обстрілює атомну станцію. 

Про це Зеленський сказав 7 серпня під час свого звернення до українців. 

"Говорив сьогодні з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Поінформував його про ситуацію на полі бою, про загрозу, яку Росія створила ударами по Запорізькій атомній станції. Немає такого народу у світі, який може почуватися безпечно, коли держава-терорист обстрілює атомну станцію. Не дай Боже, станеться щось непоправне – і ніхто не зупинить вітер, який розноситиме радіоактивне забруднення. Тому вже зараз потрібна принципова відповідь міжнародної спільноти на ці російські удари по Запорізькій АЕС – найбільшій у Європі", - наголосив президент. 

Нагадаємо, російські окупанти увечері 6 серпня знову обстріляли Запорізьку АЕС. Після обстрілів ЗАЕС росіянами радіаційний фон перебуває у межах норми, а ядерна частина станції наразі неушкоджена.

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