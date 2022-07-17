"Не дає спокою росіянам": Гайдай заявив, що два села на Луганщині залишаються під контролем ЗСУ

Одне із підконтрольних Україні сіл вже декілька разів було захоплене окупантом, але ЗСУ щоразу витісняли ворога на попередні позиції. Втім, окупанти не зупиняються – повертаються і зазнають чергових втрат.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вранці 17 липня.

Він розповів, що саме це не дає спокою росіянам, в яких є наказ обов’язково вийти на адмінмежу Луганщини. Російські війська неодноразово звітували про виконання завдання. На думку Гайдая, вони, можливо, навіть отримували відповідні нагороди, але подолати декілька кілометрів, які залишаються, досі не можуть.

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"Є населені пункти, звідки росіян вже вибивали по декілька разів – вони не зупиняються і несуть втрати. За учора (16 липня) ворогом завдані два авіаудари, по населених пунктах поцілено чотирма ракетами. Крім того, зафіксовані три масовані артилерійські обстріли. Ще чотири рази територія була обстріляна мінометами", - йдеться в повідомленні.

За даними Луганської ОВА, росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янки, однак отримали гідний опір, відійшли, а потім недорахувались особового складу.

Ще одна спроба атакувати оборонні редути ЗСУ була організована ворогом поблизу Білогорівки, але теж була відбита, артилерійськими обстрілами окупанти продовжують знищувати домівки громадян.

"Їм байдуже, чи буде життя в цих населених пунктах. Їхнє пропагандистське телебачення майже не знімає сюжетів із знищених сіл, до прикладу, Попаснянської та Гірської громад. Бо хизуватися там нічим. Росіяни перетворили їх на попіл", - підсумував Сергій Гайдай.

Нагадаємо, росіяни з танка розстріляли 56 літніх людей у Кремінній і намагаються приховати правду.

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