"Не дають можливості вільно пересуватися та доступу до зв'язку": Геращенко про примусово вивезених українців до РФ

"Не дають можливості вільно пересуватися та доступу до зв'язку": Геращенко про примусово вивезених українців до РФ

Він підкреслив, що фактично українці на території РФ – в'язні.

Українці, яких примусово вивезли на територію Росії, перебувають в таборах та санаторіях під цілодобовим наглядом, без можливості вільно пересуватися, без вільного доступу до засобів зв'язку, щоб повідомити своїх рідних в Україні, про те, що з ними відбувається.

Про це під час телемарафону сказав радник голови МВС Антон Геращенко.

"До речі, вчора, мені там через треті руки передали інформацію про сім'ю українців з Маріуполя, яких вивезли до міста Іваново, це поруч з Московською областю. Їх також тримають в таборі, їм вдалось передати через одну чесну людину з обслуговуючого персоналу російського, що вони там. Фактично всі ці люди – це в'язні. Вони знаходяться у полоні Російської Федерації", - сказав він.

Він також зазначив, що для всіх цивілізованих людей у всьому світі вже зрозуміло, що "Путін – це Гітлер 21 століття, і це ще один злочин".

"І просто цим злочинам вже немає навіть підрахунку, скільки всього зроблено, скільки людей зарізано, зґвалтовано, вбито. Останній тільки приклад – удар по вокзалу в Краматорську. Там вже загинуло 58 людей, більше сотні поранених. В людей покалічені життя, через цього покидька, через цього фашистського диктатора Путіна", - підкреслив Геращенко.

За його словами, після закінчення війни Україна буде домагатися через дипломатичний тиск, щоби всім українцям, які виїхали примусово на територію Російської Федерації, дали можливість повернутись назад, або виїхати в інші країні, щоб там отримати прихисток.

Нагадаємо, Геращенко розповів, як примусово вивезені жителі Маріуполя тікали з Росії.

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