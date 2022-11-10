Не день і не два: Резніков сказав скільки часу триватиме відхід росіян із Херсона - Reuters

Окупанти все ще залишаються в обласному центрі, навколо міста та на правому березі Дніпра.

Російським військам знадобиться щонайменше тиждень, щоб повністю залишити Херсон - єдине велике місто, яке було окуповане від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому цього року.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у коментарі Reuters.

За його словами, у Херсонській області перебуває російський контингент чисельністю 40 тисяч осіб. Посилаючись на дані розвідки, міністр зауважив, що окупанти досі залишаються в обласному центрі, навколо міста та на правому березі Дніпра.

"Вивести ці війська з Херсона за один-два дні не так просто. Як мінімум [це займе] один тиждень", – сказав він.

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В коментарі Reuters Олексій Резніков також назвав "божевіллям" ймовірний підрив дамби Каховської ГЕС під час відступу росіян. Він заявив, що це призведе до затоплення територій, які тимчасово окуповані Росією, а також перекриє їм доступ до прісної води через канал із Дніпра до анексованого Криму.

"Якщо ви подивіться на ландшафт у цьому районі, ви виявите, що західний берег являє собою високу місцевість, а східний берег – більш низьку. Це означає, що вода буде текти на схід від цього берега, і вони [росіяни] будуть наражати на небезпеку свої війська", – сказав він.

Нагадаємо, у середу, 9 листопада, міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу віддав наказ відвести підрозділи російської армії за річку Дніпро на Херсонщині. Однак цей відступ може виявитися як ще одним “жестом доброї волі”, так і хитрою пасткою для ЗСУ.

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