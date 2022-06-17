"Не денацифікація, а деукраїнізація": Сергій Жадан розповів про справжню мету війни Росії проти України

"Не денацифікація, а деукраїнізація": Сергій Жадан розповів про справжню мету війни Росії проти України

Росія розпочала війну проти України, щоб вбити українців та деукраїнізувати Україну.

А маячня про "денацифікацію та демілітаризацію" - це лише вигадки російської пропаганди.

Про це в соціальних мережах написав український письменник та ведучий Сергій Жадан.

Жадан наголосив, що насправді росіяни мають на меті провести деукраїнізацію України, знищити історичну пам'ять та цінності українського народу.

"Спалені бібліотечні книжки, російська програма для шкіл, демонтаж української символіки — це, поза вбивствами, грабунками та руйнуванням міст, теж цілком послідовна й умотивована для них практика. Вони хочуть нас знищити. Вони хочуть знищити все, що в Україні свідчить про Україну", - написав Жадан.

Він зазначив, що в Росії на цей раз нічого не вийде, оскільки українці боротимуться за свою незалежність.

Нагадаємо, химерна ідея денацифікації українців зовсім не нова. Про цю історію брехні та ненависті можна говорити багато годин.

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