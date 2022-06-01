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Не для нападу на РФ: Зеленський пояснив, як Україна використає зброю великої дальності

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Не для нападу на РФ: Зеленський пояснив, як Україна використає зброю великої дальності

Фото: Офіс президента України

Україна не атакуватиме Росію зброєю великої дальності.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що далекобійне озброєння потрібні країні для захисту своїх територій, на які цинічно напала РФ і варварськи нищить їх, а не для атаки по російських регіонах.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Newsmax.

Він запевнив, що Україна не має наміру нападати на Росію.

"Нас не цікавить, що відбувається у Росії. Нас цікавить лише наша власна територія в Україні", - запевнив Зеленський.

Президент також визнав, що з деякими територіями "є труднощі та деякі деталі", але їх можна було б обговорити. За його словами, ці обговорення "були б потрібні, щоб зупинити війну".

Водночас він наголосив, що Україна не піде на територіальні поступки, бо "це наші території, наша незалежність та наш суверенітет".

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче провести зустріч з очільником Кремля Путіним.

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