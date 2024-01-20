Сотні ракет на Україну: ЗСУ пояснили, чого насправді хоче Путін

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував мету масованих ракетних ударів Росії по Україні. За його словами, кожна російська ракета чи дрон мають конкретну ціль, але всі разом вони покликані перевантажити українську протиповітряну оборону.

Про це він розповів в інтерв'ю для "Фокус".

Ігнат пригадав, як ворог вдарив на початку грудня спочатку невеликою кількістю ракет — близько двох десятків. Це були ракети повітряного базування Х-101 і Х-535. Вже 29 грудня був потужний удар — 158 засобів повітряного нападу.

"Ракети різних типів та дрони полетіли з різних носіїв і напрямків. Були майже всі види ракет окрім "Калібрів". Було збито 134 цілі — це безпрецедентний результат і рекорд як по атаці, так і збиттю повітряних цілей. Повторно таку кількість засобів ворог застосував також 2 січня цього року — понад 100 ракет і дронів різного типу. Наступна атака була менш насиченою — 8 січня", - розповів речник ПС.

За його словами, кожна російська ракета чи дрон мають свою конкретну ціль: військові об'єкти, інфраструктура, склади. Тож вони прагнуть не лише виснажити українську ППО.

"Не можна сказати, що атака зосереджена на виснаженні ППО чи щоб ми витрачали ракети. Це не правильно. Кожна російська ракета і дрон летить по своєї цілі, у кожної ракети є мітка куди вона має попасти — чи це об’єкт критичної інфраструктури, чи військовий об’єкт, склади і т.д. Вони все роблять не просто так", - наголосив Ігнат.

Він порівняв ситуацію з Ізраїлем під час нападу угруповання ХАМАС. На державу одночасно обрушилися ракетні удари, атаки дронів і крилатих ракет. І навіть потужна ізраїльська протиповітряна оборона не змогла перехопити всі цілі.

"Велика кількість ракет і дронів розосереджують увагу всіх Сил обороні, зокрема ППО. Ви бачили досвід Ізраїлю коли напали ХАМАС. Водночас летіло багато ракет з РСЗВ, дрони, крилаті і балістичні ракети. Навіть найкраща система ППО у світі, яку має Ізраїль не змогла перехопити всі цілі. Засоби ураження спроєктовані так, щоб долати системи ППО", - зауважив речник ПС.

Ігнат додав, що територія Ізраїлю еквівалентна одній українській області, тож там легше наростити системи ППО по кордону і всередині країни. Однак Україна — величезна територія, і ворог, до того ж, атакує з різних напрямків.

"Наша ППО зосереджена на локальному захисті міст, об’єктів тощо. Ворог під час атак такою кількістю засобів ураження намагається перевантажити нашу ППО, щоб якомога більше цих засобів потрапило у ціль", - пояснив Ігнат.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат також розповів, що протиповітряна оборона Росії проріджується. Окупанти посилили засобами ППО лінію зіткнення на фронті та тимчасово окупований Крим, однак територія самої РФ стала вразливою.

Читайте також: