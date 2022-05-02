"Не добровольці, а частина ЗСУ": Зеленський розповів про діяльність "Азову" в Україні

Батальйон "Азов", який, зокрема, героїчно обороняє Маріуполь від сил РФ, є частиною української армії.

Президент Володимир Зеленський спростував фейкові заяви пропаганди Росії про нібито "неонацистський" полк "Азов".

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю грецькій телекомпанії EPT.

Зеленський заявив, що на початку війни, від 2014 року, Росія поширювала багато інформації й фейків щодо українських добровольчих об'єднань або батальйонів.

За його словами, у 2014 році, коли сформувався добровольчий батальйон "Азов", деякі його заклики "були досить радикальними щодо РФ", проте відтоді багато що змінилося. Тоді, як уточнив Зеленський, "це були добровольці і це була їхня особиста точка зору".

"Це було ще у 2014 році, коли об'єдналися добровольці з різних куточків нашої держави, щоб захищати Україну. У нас не було такої потужної армії, яка є на сьогоднішній день. Справді, були добровольці, волонтери, воювали лише звичайні люди. Було справді багато різної реакції щодо тих чи інших закликів добробатів. Більшість із цих закликів були досить радикальними, (стосувалися) Росії. Це були добровольці. Це була їхня особиста думка. Й особисті їхні кроки", - сказав президент.

Зеленський пояснив, що бійці "Азова" не є добровольцями, а входять до складу Національної гвардії та перебувають у Збройних силах.

"Батальйон "Азов" - не добровольці, а входять до складу Національної гвардії. Вони є офіційною армією нашої держави. Той, хто хотів займатися політикою - вони пішли і займаються політикою. Ті, хто вирішив діяти у ЗСУ, вони стали частиною ЗСУ", - наголосив президент.

Водночас Зеленський зазначив, що він та його команда "дуже уважно" стежать за проявами радикалізму. І з його слів, на сьогодні закликів до радикалізму в Україні дуже мало, у порівнянні з багатьма іншими державами світу.

"Заклики до радикалізму, я вважаю, що у нашій державі їх дуже мало порівняно з багатьма державами світу. Їх у нас майже немає, незважаючи на те, що триває війна... Ми вважаємо, що саме те, що роблять російські військові в нашій державі, це і є нацизм. І з іншого боку, хочу вам сказати, що я, як президент, і наша команда, ми дуже уважно стежимо за тими чи іншими кроками. Будь-які заклики до радикальних речей, повірте, ми дуже за цим стежимо, дуже серйозно ставимося та присікаємо, зупиняємо будь-які такі кроки", - запевнив президент.

Нагадаємо, фото закривавлених рук медика "Азову" з Маріуполя довело до сліз українців.

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