"Не дочекаєтеся": Жданов підбив підсумки зимової воєнної кампанії та зробив прогнози на весну

Українська армія гідно пройшла зимову кампанію, фактично утримала ситуацію. За весь зимовий період 2022-2023 особливих змін в лінії фронту під час повномасштабної війни не відбулося.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Ми гідно пройшли зимову кампанію, фактично утримали ситуацію. За весь зимовий період особливих змін в лінії фронту не відбулося. Фронт стабілізований. Найважчий період, на мій погляд, був у грудні. Це масовані ракетні удари, блекаут в Україні. Але ми впоралися і все відновили" - зазначив Жданов.

За його словами, наразі РФ видихлась в масованих ракетних ударах, тож атаки мають тенденцію до скорочення. Їхня потужність і частота падає.

Також Жданов прокоментував масований наступ, якого очікували у лютому 2023-го.

"Нарешті ми дочекалися масованого наступу, але він виявився масованим тільки на окремій ділянці одного оперативного напрямку. Те, що вони починали на лінії фронту від Куп‘янська до Вугледара, на сьогоднішній день за останні три тижні залишився тільки Бахмутський напрямок. На Куп‘янському і Лиманському напрямках ми зупинили наступ, на Авдіївському так само", - зазначив він.

Військовий експерт повідомив, що в районі Вугледара ЗСУ завдали потужних ударів, тому російські війська понесли величезні втрати.

"Вони досі не можуть оговтатися і відновити наступальні дії", - додав Жданов.

На Бахмутському напрямку наразі ворог має частковий успіх і сьогодні намагається розвинутися в плані захоплення міста Бахмут. Ситуація критична.

"Але вчора була ставка верховнокомандувача і прийняте рішення про виділення додаткових резервів та стабілізації ситуації в Бахмуті і подальшого утримання цього міста. У будь-якому випадку ми дуже добре виконали завдання за зимовий період і нанесли максимальне ураження російським окупаційним військам", - розповів Жданов.

Додамо, що у кварталах Бахмута наразі невпинно точаться стрілецькі бої. Там снаряди фактично літають над головами людей. Росіяни невпинно штурмують не лише околиці, а й намагаються перерізати дороги до міста.

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