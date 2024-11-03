Не долетіла: у тимчасово окупованому Криму впала російська ракета - ЗМІ

Район, де впала ракета, оточений поліцією та ФСБ.

У тимчасово окупованому Криму, в селі Скворцове Сімферопольського району, ймовірно, впала російська ракета, що була запущена раніше.

Про це повідомив моніторинговий канал Кримський ветер із посиланням на очевидця.

Повідомляється, що російська ракета була запущена з Сімферопольського району Криму близько 12:55, коли в південних областях України оголосили повітряну тривогу.

За інформацією моніторингового каналу ракета впала у селі Скворцове, що в тому ж районі.

Фото з моніторингового каналу / "Кримський вітер"

"Зруйновано будинок на вул. Терешкової. Район оточений поліцією та ФСБ. Інших подробиць наразі немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялась про те, що у Бєлгородській області Росії впала російська крилата ракета X69.

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