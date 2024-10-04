Не Донбас: експерт прогнозує активізацію армії РФ на одному з напрямків

Наразі окупанти поки не мають можливостей для масштабних штурмів.

Армія РФ активізувала військові дії на Запорізькому напрямку. Ймовірно, це пов'язано з тим, що на цю ділянку було направлено додаткові сили ворога після захоплення Вугледара.

Про це розповів військовий експерт Владислав Селезньов у коментарі "24 Каналу"

З його слів, з відступом ЗСУ більше не вдасться тримати під вогневим контролем російську залізничну мережу, яку використовували для постачань військових вантажів російським військам не лише в Донецькій області, а й на півдні Запорізької області:

"Вкрай складно перешкодити інтенсифікації постачань озброєння і військової техніки, боєприпасів для угруповання військ, яке діє на півдні Запорізької та півдні Херсонської областей. Тому цілком імовірно, що бої можуть серйозно активізуватися", - наголосив військовий експерт.

Втім, наразі окупанти поки не мають можливостей для масштабних штурмів, адже для цього потрібна величезна кількість ресурсів, а ознак великих переміщень сил і засобів саме на півдні України поки що не спостерігається. Селезньов наголосив, що здійснюється перекидання десантників на територію Курської області з півдня Запорізької області.

"Найімовірніше, певна динаміка на полі бою буде мати місце. А щодо масштабування думаю, що поки що в росіян немає таких можливостей", - додав Владислав Селезньов.

Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState повідомили, що окупанти просунулися біля чотирьох населених пунктів на Донбасі. Зокрема, біля міста Торецьк.

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