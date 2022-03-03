Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Не допомагайте ворогу": українців закликали не поширювати інформацію про обстріли в режимі реального часу

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Не допомагайте ворогу": українців закликали не поширювати інформацію про обстріли в режимі реального часу

Pexels

Соціальні мережі та відомі інформаційні ресурси практично одразу після інцидентів починають коментувати наслідки атак.

У Генеральному штабі ЗСУ закликали не розповсюджувати в соцмережах інформацію про наслідки ракетно-бомбових ударів у режимі реального часу, оскільки така інформація може допомогти противнику коригувати вогонь.

Про це йдеться оперативному зведенні військового керівництва, опублікованому 3 березня.

Зазначається, що соціальні мережі та відомі інформаційні ресурси практично одразу після інцидентів починають коментувати наслідки атак та точність влучення ворожих ракет.

"Звертаємось до блогерів, експертів і звичайних учасників інтернет-спільноти: ваша оперативна інформація може стати предметом зацікавленості російських артилеристів і навідників для подальшого коригування наступного пострілу ворога! Будьте обережними при поширенні інформації про обстріли в режимі реального часу", - наголошується в повідомленні.

Тримаючи телефон в руках, пам'ятайте, що це зброя. Зброя, яку можна використати не собі на захист, а проти себе, і навіть проти всіх українців. Навіть одне фото може нашкодити. Тому Збройні сили України просять не знімати, а тим паче, публікувати фото техніки, номерні знаки техніки і обличчя військових.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
Наступна публікація