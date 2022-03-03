"Не допомагайте ворогу": українців закликали не поширювати інформацію про обстріли в режимі реального часу

"Не допомагайте ворогу": українців закликали не поширювати інформацію про обстріли в режимі реального часу

Соціальні мережі та відомі інформаційні ресурси практично одразу після інцидентів починають коментувати наслідки атак.

У Генеральному штабі ЗСУ закликали не розповсюджувати в соцмережах інформацію про наслідки ракетно-бомбових ударів у режимі реального часу, оскільки така інформація може допомогти противнику коригувати вогонь.

Про це йдеться оперативному зведенні військового керівництва, опублікованому 3 березня.

Зазначається, що соціальні мережі та відомі інформаційні ресурси практично одразу після інцидентів починають коментувати наслідки атак та точність влучення ворожих ракет.

"Звертаємось до блогерів, експертів і звичайних учасників інтернет-спільноти: ваша оперативна інформація може стати предметом зацікавленості російських артилеристів і навідників для подальшого коригування наступного пострілу ворога! Будьте обережними при поширенні інформації про обстріли в режимі реального часу", - наголошується в повідомленні.

Тримаючи телефон в руках, пам'ятайте, що це зброя. Зброя, яку можна використати не собі на захист, а проти себе, і навіть проти всіх українців. Навіть одне фото може нашкодити. Тому Збройні сили України просять не знімати, а тим паче, публікувати фото техніки, номерні знаки техніки і обличчя військових.