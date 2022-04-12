Не допомогла навіть одягнута для маскування українська військова форма: очільник СБУ про затримання Медведчука

Не допомогла навіть одягнута для маскування українська військова форма: очільник СБУ про затримання Медведчука

Пресцентр СБУ оприлюднив нове фото затриманого кума Путіна у кайданках.

Очільник СБУ прокоментував затримання кума Путіна, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Баканов зазначив, що навіть одягнута для маскування українська військова форма не допомогла Медведчуку втекти від покарання.

Слова Баканова навів пресцентр СБУ та оприлюднив нове фото затриманого кума Путіна у кайданках.

Також читайте Суд передав АРМА арештовану яхту Медведчука

"Ти можеш бути проросійським політиком і роками працювати на державу-агресора. Ти можеш ховатися від правосуддя останнім часом. Можеш навіть одягнути українську військову форму для маскування… Але чи допоможе тобі це втекти від покарання? Аж ніяк! Кайдани чекають на тебе. І на таких же зрадників України, як ти! Проросійські запроданці та агенти спецслужб рф, запам’ятайте – у ваших злочинів немає жодного строку давності. Та схованок, де б ми вас не знайшли!", - написав голова СБУ

СБУ

Баканов подякував усім співробітникам СБУ, зокрема, слідчим і контррозвідникам української спецслужби, які, виконуючи доручення президента України Володимира Зеленського, довели свій професіоналізм і провели цю блискавичну та небезпечну багаторівневу спецоперацію із затримання поки що народного депутата Медведчука.

"Жоден зрадник не уникне покарання і буде відповідати за законом України. За всією строгістю, за всі злочини сьогодення, до яких призвели його особисті дії в тому числі", - зазначив голова СБУ.

Нагадаємо, у вівторок ввечері, 12 квітня, президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання кума Путіна, нардеп від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Раніше радник міністра МВС Антон Геращенко повідомив, що наприкінці лютого Віктор Медведчук втік із-під домашнього арешту.

Читайте також: