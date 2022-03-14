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Не допускати гуманітарного коридору до Маріуполя - особиста вказівка Путіна - МВС

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Не допускати гуманітарного коридору до Маріуполя - особиста вказівка Путіна - МВС

Associated Press

Серед найбільш постраждалих від російської агресії міст - у Маріуполі найскладніша ситуація.

Не допускати гуманітарного коридору до Маріуполя, де наразі спостерігається найстрашніша гуманітарна катастрофа, розпорядився особисто президент країни-агресорки Володимир Путін.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах у понеділок, 14 березня.

"Найскладніша ситуація у нас в Маріуполі. Це наш біль, наше горе. І ми повинні розуміти, що особиста вказівка Путіна: не допускати гуманітарного коридору. Іншої відповіді на питання: чому так відбувається в Маріуполі? - немає. На жаль, це особиста вказівка президента РФ", - сказав він.

Нагадаємо, що від початку війни Маріуполь став однією з найгарячіших точок у Донецькій області: там багато руйнувань. Місто щодня обстрілюють російські окупанти. Який вигляд має Маріуполь з висоти пташиного польоту, показала у відео Маріупольська міська рада. 

© ТСН.ua
ТСН.ua

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