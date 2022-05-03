Не досягають запланованих цілей: у Пентагоні оцінили "успіхи" російських військ у війні

Не досягають запланованих цілей: у Пентагоні оцінили "успіхи" російських військ у війні

За оцінками Пентагону, з початку вторгнення росіяни випустили по Україні 2125 ракет.

Командування російськими силами в Україні є незадовільним, а військовий персонал не отримує належного матеріально-технічного забезпечення та має вкрай низький моральний дух.

Про це заявив високопоставлений представник Пентагону, - пише Укрінформ.

"Ми надалі спостерігаємо мінімальний, якщо можна так висловитися, прогрес росіян на Донбасі. Вони не досягають цілей, які вони планували", - сказав чиновник оборонного відомства США.

За його словами, росіяни добилися незначного просування від міст Ізюм і Попасна. Хоча, продовжив він, ці успіхи також можна назвати умовними, оскільки сили РФ спочатку добиваються контролю над територіями, а потім втрачають його.

ТСН.ua

Зараз російські сили намагаються уникати зайвих ризиків і втрат як у повітряних боях, так і в сухопутній війні.

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"Однак українці вміло зробили свою роботу за останні 24-48 годин, відштовхнувши росіян далі. І їм вдалося відтіснити росіян приблизно на 40 кілометрів на схід від Харкова", - додав чиновник.

Також, за оцінками Пентагону, з початку вторгнення росіяни випустили по Україні 2125 ракет.

Нагадаємо, на Донецькому напрямку підрозділи ворога ведуть активні дії практично вздовж всій лінії зіткнення. Основні зусилля противника зосереджені на веденні наступальних дій на Сєверодонецькому, Попаснянському і Курахівському напрямках з метою взяття під повний контроль Попасної, Рубіжного та розвитку наступу на Лиман, Сєверодонецьк і Слов’янськ.

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