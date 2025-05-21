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- Війна
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"Не довіряти заявам Ширшина не варто": ексречник Генштабу про скандал із бригадою "Маґура"
Комбат Ширшин користується бездоганною репутацією і повагою серед колег.
Скандал із 47-ю окремою механізованою бригадою «Маґура», а саме заява командира батальйону Олександра Ширшина, виникла небезпідставно, а свідчить про кризу на фронті.
Про це сказав колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в інтерв’ю «Фабриці новин«.
«Варто подивитися на бекграунд цього офіцера (Олександра Ширшина — ред.). Він користується бездоганною репутацією і повагою і серед колег, і у підпорядкованого особового складу. Він пройшов буквально всі щаблі військового управління аж до командира батальйону включно і це виключно за рахунок власних професійних навичок та здібностей. Тому не довіряти його заявам не варто», — сказав Селезньов.
Чому ситуація зі 47-ю бригадою «Маґура» стала публічною
На думку експерта, комбат не зміг достукатися до відповідних можновладців, використовуючи внутрішній комунікаційний канал.
«Це насправді серйозна проблема… Незважаючи на досить позитивні реляції з приводу того, що ми й досі тримаємо під контролем деякі регіони Курської області РФ, виникає абсолютно слушне питання: ціна того утримання», — зауважив Селезньов.
Як зазначив колишній речник Генштабу, він слідкує за повідомленнями як наших офіційних джерел інформації, так і продивляється деякі пропагандистські російські пабліки, де розміщується, за словами Селезньова, абсолютно красномовне відео.
«Абсолютно незграбні деякі рішення, які призводять до втрати не лише техніки і озброєння, а й головне і найболючіше — втрати особового складу», — сказав він.
Аналітик наголосив, що Україна має аналізувати помилки та не допускати їх в майбутньому. Необхідно робити так званий постопераційний розбір.
«Це коли досліджується, вправні чи ні дії під час їх ведення, для того, щоб в подальшому вправні речі масштабувати і використовувати на інших ділянках фронту, ну а ті неприємні ситуації та проблемні елементи, які виникали, ретельним чином розслідувати, щоб в подальшому таких випадків не траплялось. На превеликий жаль, ця опція не працює», — наголосив Селезньов.
Він підкреслив, що важливим зараз є щоби робоча група, яка вивчатиме проблематику оприлюднену комбатом 47-ї бригади, докопалась до істини.
Нагадаємо, що комбат 47 бригади «Маґура» Олександр Ширшин раніше зробив публічну заяву після низки внутрішніх офіційних та неофіційних звернень, які були проігноровані.
Пізніше він зазначив, що вже є спроби комунікації від Генштабу, і він сподівається на конструктивну розмову та випрацювання конкретного робочого рішення.
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