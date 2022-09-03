"Не дозволяє плекати надії": у Білому домі заявили, що Путін не готовий закінчити війну

США не бачать передумов для того, аби президент Росії Володимир Путін був готовий покласти край війні проти України. Він також насправді не зацікавлений у переговорах про мир.

Хоча очільник Кремля міг би закінчити цю війну, просто вивівши свої війська з України.

Про це представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі сказав в інтерв'ю російському телеканалу "Дождь".

"Це не війна зі США, це не війна з НАТО. Путін обрав розпочати війну з Україною та українцями. І, на жаль, нічого з того, що ми спостерігаємо сьогодні, не дозволяє нам плекати будь-які надії на те, що він готовий покласти край цій війні, вбивствам мирних українців", – повідомив представник Білого дому.

Він також прокоментував заяви представників російської влади про те, що постачання Заходом зброї до України начебто лише затягує конфлікт. Кірбі сказав: "Цей конфлікт затягує лише бажання Путіна продовжувати його".

"Він (Путін – ред.) міг би закінчити війну сьогодні, якби погодився вивести свої війська та добровільно сісти з Зеленським за стіл переговорів, щоб обговорити завершення цього конфлікту. Звичайно, Зеленський має сам вирішувати, чи готовий він до переговорів, і ми маємо поважати його як верховного головнокомандувача.Очевидно, що останніми днями і Путін демонструє, що не зацікавлений у цьому", – сказав представник Ради нацбезпеки США.

"Але Путін міг би завтра закінчити цю війну, навіть без переговорів, якби просто вивів війська з України і визнав її суверенітет", – додав він.

Зауважимо, Кірбі також повідомив, що Росія планує провести "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України до кінця вересня.

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