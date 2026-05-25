Не дожив кількох днів до нагородження: британець загинув у бою на Донеччині

За Україну загинув британський доброволець

Реклама

23-річний британець Айртон Редфірн загинув у бою в Донецькій області. Він воював у спеціалізованому підрозділі підтримки армії. Коли поліція постукала у двері матері Айртона, вона зрозуміла, що її найбільший страх став реальністю.

Про це пише Independent.

Британець загинув за Україну: що відомо про добровольця Айртона Редфірна

Стало відомо, що Айртон Редфірн загинув 9 травня 2026 року. Це сталося під час бою у Донецькій області. Смерть Айртона трапилася у день, коли Росія обіцяла перемир’я.

Реклама

У 2025 році доброволець приєднався до спеціалізованого підрозділу, що підтримував українську армію. Про це розповіла його мати Наталія.

Жінка поділилася, що весь цей час жила в страху, що до неї прийдуть із поганими новинами.

«Цей страх став реальністю ввечері 11 травня, і тоді мій світ та світ 10-річного брата Айртона розвалилися», — ділиться жінка.

З 12 років Айртон був авіаційним кадетом у Торкі. У 17 років він вступив до Королівських ВПС. Після цього вирушив за кордон. Він навчався в Churston Ferrers Grammar School, а його колишній наставник Бен Кінг згадував Айртона як дуже розумну і винятково приємну молоду людину, яку поважали оточуючі.

Реклама

Мати загиблого військового розповідає, що намагається зберегти в собі хоча б 1% сили, хоробрості та мужності Айртона. Вона не знає, чи зможе змиритися із тим, що син загинув.

«Я дуже вдячна за всі слова співчуття, повідомлення та підтримку від тих, хто знав Айртона, та від незнайомих людей», — каже Наталія.

Мати загиблого військового поділилася, що незадовго до смерті Айртон мав отримати нагороду від українського командування за хоробрість і порятунок людини. До церемонії він не дожив кількох днів.

Представник Міністерства закордонних справ у справах Співдружності та розвитку Великобританії заявив, що родину Айртона Редфірна підтримають. Також Велика Британія тримає зв’язок з українською владою.

Реклама

У Міністерстві Великої Британії нагадали, що громадяни Великої Британії, які воюють в Україні, наражають себе на серйозну небезпеку та ймовірне жорстоке поводження у разі потрапляння в російський полон.

Колишнього генерала СБУ, який перейшов на бік ворога, ліквідували

Нагадаємо, на війні проти України ліквідували колишнього генерал-майора СБУ Володимира Ляпкіна, який після Майдану втік до Росії. Факт його загибелі, що сталася ще 17 березня разом з експолковником МНС РФ Едуардом Маловим, підтвердили росіяни.

Зрадник воював проти України на південному напрямку у складі загону російських окупаційних сил «Барс-33» під псевдо «Батий». За часів Януковича Ляпкін очолював департамент оперативного документування СБУ та брав участь у розгоні Майдану, після чого втік з країни.

Згодом він став заступником голови так званої «Державної служби безпеки Херсонської області», де проводив репресії проти мирного населення. За це у 2025 році він отримав від СБУ підозру в колабораціонізмі.

Реклама

Попри заяви колаборанта Олега Царьова про те, що Ляпкін залишався генерал-майором уже російських спецслужб, журналісти не знайшли офіційних підтверджень надання йому генеральського звання у ФСБ чи інших силових структурах РФ.

Новини партнерів