Війна

Війна
214
"Вже не вдруге і навіть не втретє" – "Ваньок" різко відреагував на удар по навчальному центру в Чернігові

“Ваньок” висловив обурення через черговий удар росіян по навчальному підрозділу ЗСУ у Чернігівській області.

Кирило Шостак
Вибух

Вибух / © Associated Press

“Миколаєвський Ваньок” опублікував емоційну реакцію на недавній російський удар по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ у Чернігівській області.

Відповідний допис оприлюднено у Telegram.

“Що тут коментувати? Нічого”, — пише автор каналу. Він висловив повагу до малих екіпажів, які працюють у регіоні, але назвав ситуацію “черговою спробою тих, хто займається “прикриттям” у Чернігові”.

За словами джерела, дії російських військ створюють постійну небезпеку для особового складу та призводять до втрат, навіть коли всі заходи безпеки дотримуються.

“Вже не вперше, не двічі, і навіть не тричі. Треш, просто треш”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 24 вересня російські війська атакували навчальний центр двома балістичними ракетами “Іскандер”. Внаслідок точних влучань у укриття, попри всі заходи безпеки, уникнути втрат серед особового складу не вдалося. На місці працюють екстрені служби, пораненим надається оперативна медична допомога.

Командування ЗСУ додало, що деталі інциденту з’ясовуються, а безпека підрозділу та допомога постраждалим залишаються пріоритетом.

