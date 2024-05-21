Не експериментуйте: в Міноборони назвали несподівану причину збоїв у "Резерв+"

Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін розповів, що військовозобов'язані українці, попри технічні збої у застосунку "Резерв+", завантажили та уточнили свої дані. Хоча спершу у ньому було певне перевантаження. Однак Лазуткін також звернувся до військовослужбовців і закликав їх не "експериментувати".

Про це він сказав в інтерв'ю Radio NV.

"Бо вони перевантажують систему. Дуже багато військовослужбовців вирішили, що їх це теж стосується. Навіть деякі комбати (до нас доходила інформація) в наказовому порядку сказали, щоб всі встановили "Резерв+", були певні проблеми через це. Але для військовослужбовців скоро запуститься застосунок Армія+, де будуть ті опції, які потрібні чинним військовослужбовцям. Це стосується і документообігу, зараз це пропрацьовується", - розповів.

Речник Міноборони додав, що зараз технічна команда передусім працює над тим, аби прибрати ті проблемні моменти, які виникають з "Резерв+".

"Зараз (все перебуває на - ред.) стадії запуску: команда працює і над кібербезпекою, і виправляє ті нюанси, які в версії присутні. У червні повноцінна версія запрацює, де буде так званий електронний військовий квиток, військово-обліковий документ, із QR-кодом, який можна буде вважати рівноцінним паперовому", - резюмував Дмитро Лазуткін.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли, чи працює застосунок "Резерв+" за кордоном.

Читайте також провідні новини дня: