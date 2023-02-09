Не F-16: які саме винищувачі може отримати Україна від Британії, пояснив Жданов

На його думку, Велика Британія скоріше за все, збирається передати України винищувачі Tornado.

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував доручення британського прем'єра Ріші Сунака міністру оборони Бену Воллесу вивчити, які винищувачі Лондон може потенційно надати Україні.

Про це Жданов заявив в інтерв'ю ТСН.ua.

На його думку, Велика Британія скоріше за все, збирається передати України винищувачі Tornado.

"Скоріш за все, йдеться про винищувачі Tornado, тому що стоїть питання передавання ракет від Великої Британії і наших партнерів з дальністю пуску 560 або 1000 км (Storm Shadow. – Ред.). Це крилата ракета, але вона повітряного базування і на наші літаки вона не стане, тому що треба модернізовувати і дообладнувати для того, щоб вони могли нести цю ракету. Скоріш за все, разом з ракетним питанням буде вирішено авіаціне питання. Але цих винищувачів буде не багато. Буде суто пускова установка для крилатех ракет", – зазначив Жданов.

Що відомо про винищувачі Tornado

Tornado – бойовий надзвуковий реактивний літак третього покоління з крилом змінної стрілоподібності. Він довгий час був одним з основних бойових літаків європейських країн НАТО.

Існує три основних варіанти Tornado: винищувач-бомбардувальник Tornado IDS (штурмовик), літак придушення ППО противника Tornado ECR (електронна боротьба / розвідка) і винищувач-перехоплювач Tornado ADV.

Tornado застосовували під час бойових дій на Балканах та в Іраку.

Цікава характеристика таких літаків – здатність летати на дуже низьких висотах. Tornado може утримуватися на висоті 60 метрів, слідуючи рельєфу місцевості, при ручному управлінні – навіть на висоті всього в 30 метрів.

Німеччина після повномасштабного вторгнення РФ вирішила замінити застарілі Tornado на більш сучасні американські F-35. Тодішній посол України у ФРН Андрій Мельник запропонував передати ЗСУ німецькі Tornado.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна отримає далекобійну зброю та винищувачі.

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