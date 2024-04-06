Не факт, що вони зупиняться на цій цифрі: Зеленський повідомив, що РФ готує додаткову мобілізацію 300 тисяч військових

Підготовка в Росії дуже коротка, ми це бачимо по рівню російських бійців на фронті, тому їм знадобиться десь місяць, щоб мати такий об'єм людей, зазначив Володимир Зеленський.

Росія на 1 червня готує додаткову мобілізацію 300 тисяч своїх військовослужбовців. І не факт, що Росія зупиниться на цій цифрі у мобілізації. Тому Україна має бути готовою до цього.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю телеканалу "Ми – Україна".

"Зараз в парламенті розглядаються зміни до відповідного чинного законодавства про мобілізацію. Думаю, що найближчими тижнями парламент проголосує. Питання щодо росіян – 300 тисяч, не факт, що це кінцева кількість військових, яких вони мобілізують. А друге, згідно з нашою інформацією, до 1 червня вони мають бути готові мобілізувати 300 тисяч... Підготовка в Росії дуже коротко, ми це бачимо по рівню підготовлених російських бійців на фронті, тому їм знадобиться, я думаю, десь місяць для того, щоби мати такий об'єм людей. Оскільки з дисципліною у них не дуже, може, вони і не встигнуть до 1 червня мобілізувати 300 тисяч, але тим не менше. Ми повинні бути готовими", – наголосив президент.

Нагадаємо, 2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного.

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